SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SGS SA von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SGS SA-Aktie Investoren gebracht.

Am 04.03.2014 wurden SGS SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SGS SA-Anteile betrug an diesem Tag 88,60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die SGS SA-Aktie investierten, hätten nun 11,287 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 84,74 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 956,43 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,36 Prozent.

SGS SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,63 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at