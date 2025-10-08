Sulzer Aktie
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Sulzer-Investition von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Sulzer-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sulzer-Anteile an diesem Tag 138,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 72,359 Sulzer-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 927,64 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 07.10.2025 auf 137,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,72 Prozent.
Jüngst verzeichnete Sulzer eine Marktkapitalisierung von 4,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
