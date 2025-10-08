Sulzer Aktie

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

Lukrative Sulzer-Anlage? 08.10.2025 10:04:30

SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Sulzer-Investition von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sulzer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sulzer-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sulzer-Anteile an diesem Tag 138,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 72,359 Sulzer-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 927,64 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 07.10.2025 auf 137,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,72 Prozent.

Jüngst verzeichnete Sulzer eine Marktkapitalisierung von 4,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sulzer AG (N)

Analysen zu Sulzer AG (N)

Aktien in diesem Artikel

Sulzer AG (N) 146,70 -1,61% Sulzer AG (N)

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

