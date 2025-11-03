SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swissquote-Aktien verdienen können.

Am 03.11.2022 wurden Swissquote-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swissquote-Aktie bei 114,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Swissquote-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,413 Swissquote-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Swissquote-Aktie auf 510,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44 580,42 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 345,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swissquote einen Börsenwert von 7,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at