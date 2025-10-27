Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Rentable Swissquote-Investition?
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Swissquote-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 307,60 CHF. Bei einem Swissquote-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,251 Swissquote-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 499,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 624,19 CHF wert. Mit einer Performance von +62,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Swissquote jüngst 7,47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swissquote AG (N)mehr Nachrichten
|
27.10.25
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.25
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
14.10.25
|SIX-Handel SPI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
13.10.25
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.25
|SPI-Papier Swissquote-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swissquote-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.10.25
|Börse Zürich: SPI zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
30.09.25
|Handel in Zürich: SPI mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Swissquote AG (N)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swissquote AG (N)
|547,50
|0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.