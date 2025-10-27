SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Swissquote-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Swissquote-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 307,60 CHF. Bei einem Swissquote-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,251 Swissquote-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 499,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 624,19 CHF wert. Mit einer Performance von +62,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Swissquote jüngst 7,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at