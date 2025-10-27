SPI-Titel VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit VAT-Anteilen statt. Der Schlusskurs der VAT-Anteile betrug an diesem Tag 232,40 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die VAT-Aktie investiert hat, hat nun 0,430 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 148,15 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 24.10.2025 auf 344,30 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 48,15 Prozent.

Der VAT-Wert an der Börse wurde auf 10,33 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at