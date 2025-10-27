Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Handelsstart Verluste

Das macht der SLI am Montagmorgen.

Am Montag gibt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,26 Prozent auf 2 042,16 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,121 Prozent auf 2 044,99 Punkte an der Kurstafel, nach 2 047,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2 046,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 042,16 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Wert von 1 956,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1 994,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 983,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,28 Prozent aufwärts. 2 146,62 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 1,78 Prozent auf 11,99 CHF), Logitech (+ 0,88 Prozent auf 89,68 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,86 Prozent auf 157,80 CHF), Holcim (+ 0,63 Prozent auf 70,30 CHF) und VAT (+ 0,61 Prozent auf 346,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sika (-1,45 Prozent auf 173,45 CHF), Roche (-1,03 Prozent auf 268,40 CHF), Schindler (-0,89 Prozent auf 290,60 CHF), Novartis (-0,86 Prozent auf 103,18 CHF) und Alcon (-0,85 Prozent auf 60,60 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 313 942 Aktien gehandelt. Mit 233,169 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Zurich Insurance-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,99 Prozent gelockt.

