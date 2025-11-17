VZ Aktie
SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die VZ-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 141,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,092 VZ-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 152,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 079,43 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,94 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte VZ einen Börsenwert von 6,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
