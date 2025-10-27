VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Lohnendes VZ-Investment?
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 27.10.2022 wurde die VZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VZ-Papier an diesem Tag bei 67,70 CHF. Bei einem VZ-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,771 VZ-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (155,20 CHF), wäre das Investment nun 2 292,47 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 292,47 CHF, was einer positiven Performance von 129,25 Prozent entspricht.
VZ war somit zuletzt am Markt 6,13 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VZ Holding AGmehr Nachrichten
|
27.10.25
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.25
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.09.25
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VZ-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
15.09.25
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.09.25
|Schwacher Handel: SPI zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.09.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu VZ Holding AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VZ Holding AG
|164,60
|-0,24%