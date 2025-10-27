SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in VZ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.10.2022 wurde die VZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VZ-Papier an diesem Tag bei 67,70 CHF. Bei einem VZ-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,771 VZ-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (155,20 CHF), wäre das Investment nun 2 292,47 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 2 292,47 CHF, was einer positiven Performance von 129,25 Prozent entspricht.

VZ war somit zuletzt am Markt 6,13 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at