SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Walliser Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Walliser Kantonalbank-Anteile bei 107,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,935 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,03 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 28.10.2025 auf 129,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,03 Prozent.

Insgesamt war Walliser Kantonalbank zuletzt 2,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

