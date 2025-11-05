SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Walliser Kantonalbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Walliser Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 75,60 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,228 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 686,51 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 04.11.2025 auf 127,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 68,65 Prozent.

Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at