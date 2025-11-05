Walliser Kantonalbank Aktie

Walliser Kantonalbank-Performance im Blick 05.11.2025 10:05:10

SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Walliser Kantonalbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Walliser Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 75,60 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,228 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 686,51 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 04.11.2025 auf 127,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 68,65 Prozent.

Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

