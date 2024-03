SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zug Estates B-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.03.2021 wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 950,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,128 Zug Estates B-Anteilen. Die gehaltenen Zug Estates B-Papiere wären am 08.03.2024 9 282,05 CHF wert, da der Schlussstand 1 810,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 7,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 923,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at