Zug Estates B-Investition 17.11.2025 10:03:54

SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.11.2022 wurden Zug Estates B-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1 650,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 6,061 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Zug Estates B-Aktien wären am 14.11.2025 12 909,09 CHF wert, da der Schlussstand 2 130,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 29,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

