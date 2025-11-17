Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Zug Estates B-Investition
|
17.11.2025 10:03:54
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 17.11.2022 wurden Zug Estates B-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1 650,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 6,061 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Zug Estates B-Aktien wären am 14.11.2025 12 909,09 CHF wert, da der Schlussstand 2 130,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 29,09 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B belief sich zuletzt auf 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Zug Estates AG (B)
|2 130,00
|0,00%