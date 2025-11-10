SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 10.11.2024 wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 1 900,00 CHF. Bei einem Zug Estates B-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,526 Zug Estates B-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.11.2025 1 115,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2 120,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,58 Prozent.

Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich jüngst auf 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at