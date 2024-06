SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adval Tech von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Adval Tech eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 27.06.2023 wurde das Adval Tech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Adval Tech-Anteile bei 127,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,874 Adval Tech-Aktien. Die gehaltenen Adval Tech-Anteile wären am 26.06.2024 779,53 CHF wert, da der Schlussstand 99,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 22,05 Prozent.

Adval Tech war somit zuletzt am Markt 72,29 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at