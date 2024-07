SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen APG SGA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das APG SGA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 257,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die APG SGA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,883 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.07.2024 auf 200,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 776,70 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 22,33 Prozent.

Am Markt war APG SGA jüngst 597,47 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at