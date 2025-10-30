SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine APG SGA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen APG SGA-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der APG SGA-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das APG SGA-Papier bei 158,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,309 APG SGA-Aktien. Die gehaltenen APG SGA-Anteile wären am 29.10.2025 1 343,85 CHF wert, da der Schlussstand 213,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +34,38 Prozent.

APG SGA wurde am Markt mit 638,23 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at