APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Frühes Investment
|
13.11.2025 10:04:25
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 13.11.2015 wurde das APG SGA-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der APG SGA-Aktie betrug an diesem Tag 378,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,265 APG SGA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 55,29 CHF, da sich der Wert einer APG SGA-Aktie am 12.11.2025 auf 209,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,71 Prozent verringert.
APG SGA wurde am Markt mit 622,85 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
