SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Arbonia-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Arbonia-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Arbonia-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Arbonia-Papier an diesem Tag bei 6,79 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,733 Arbonia-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.10.2025 76,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,21 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 23,24 Prozent vermindert.

Arbonia war somit zuletzt am Markt 361,99 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at