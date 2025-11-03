Arbonia Aktie

WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600

Arbonia-Anlage unter der Lupe 03.11.2025 10:04:18

SPI-Titel Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Arbonia-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Arbonia-Aktie Anlegern gebracht.

Die Arbonia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,52 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Arbonia-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 153,398 Arbonia-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.10.2025 auf 5,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 779,26 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 22,07 Prozent.

Am Markt war Arbonia jüngst 352,23 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

