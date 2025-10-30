SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Avolta (ex Dufry)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Avolta (ex Dufry)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Anteile betrug an diesem Tag 109,24 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 9,154 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 381,56 CHF, da sich der Wert eines Avolta (ex Dufry)-Papiers am 29.10.2025 auf 41,68 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,84 Prozent verringert.

Avolta (ex Dufry) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

