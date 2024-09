SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BB Biotech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren BB Biotech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

BB Biotech-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,72 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hat, hat nun 2,880 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.09.2024 gerechnet (37,50 CHF), wäre die Investition nun 108,01 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 108,01 CHF, was einer positiven Performance von 8,01 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech belief sich zuletzt auf 2,06 Mrd. CHF. Die BB Biotech-Aktie wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein BB Biotech-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at