SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BB Biotech gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die BB Biotech-Anteile bei 78,15 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hat, hat nun 1,280 Anteile im Depot. Die gehaltenen BB Biotech-Aktien wären am 10.05.2024 52,40 CHF wert, da der Schlussstand 40,95 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 47,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete BB Biotech eine Marktkapitalisierung von 2,25 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des BB Biotech-Anteils fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der BB Biotech-Aktie bei 27,87 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at