SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine BB Biotech-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BB Biotech gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der BB Biotech-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89,55 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,117 BB Biotech-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.08.2024 auf 40,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,67 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 54,33 Prozent gleich.

BB Biotech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,25 Mrd. CHF gelistet. Die Erstnotiz der BB Biotech-Aktie fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BB Biotech-Anteils auf 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at