SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Georg Fischer von vor einem Jahr abgeworfen
Georg Fischer-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Georg Fischer-Anteile 55,10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,149 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 052,63 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 5,26 Prozent.
Alle Georg Fischer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
