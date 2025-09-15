SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Georg Fischer-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Georg Fischer-Aktie bei 47,70 CHF. Bei einem Georg Fischer-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,964 Georg Fischer-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Georg Fischer-Papiers auf 64,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 360,59 CHF wert. Damit wäre die Investition 36,06 Prozent mehr wert.

Georg Fischer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at