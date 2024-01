SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

Am 19.01.2019 wurden HIAG Immobilien-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das HIAG Immobilien-Papier letztlich bei 116,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in HIAG Immobilien-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,584 HIAG Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.01.2024 auf 76,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 655,79 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 34,42 Prozent.

Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 767,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at