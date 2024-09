SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Huber + Suhner-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,974 Huber + Suhner-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2024 1 349,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 84,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,98 Prozent.

Jüngst verzeichnete Huber + Suhner eine Marktkapitalisierung von 1,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at