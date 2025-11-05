Intershop Aktie
WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303
|Intershop-Investment im Blick
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intershop von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 05.11.2015 wurde das Intershop-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Intershop-Anteile betrug an diesem Tag 83,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,196 Intershop-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189,95 CHF, da sich der Wert eines Intershop-Anteils am 04.11.2025 auf 158,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89,95 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Intershop einen Börsenwert von 1,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Intershop
|166,00
|-0,60%
