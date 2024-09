SPI-Wert Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Julius Bär-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Julius Bär-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,16 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hat, hat nun 2,264 Anteile im Depot. Die gehaltenen Julius Bär-Aktien wären am 26.09.2024 114,81 CHF wert, da der Schlussstand 50,70 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 114,81 CHF, was einer positiven Performance von 14,81 Prozent entspricht.

Julius Bär markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at