SPI-Wert Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Jungfraubahn-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Jungfraubahn-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 114,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Jungfraubahn-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,260 Jungfraubahn-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.11.2023 auf 159,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 909,25 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 39,09 Prozent gleich.

Jungfraubahn wurde am Markt mit 917,27 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at