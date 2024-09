SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lindt-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Lindt-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lindt-Papier bei 101 600,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Lindt-Aktie investiert, befänden sich nun 0,098 Lindt-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lindt-Aktie auf 105 400,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 374,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,74 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Lindt eine Marktkapitalisierung von 24,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at