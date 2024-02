SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Lindt-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48 670,00 CHF wert. Bei einem Lindt-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,205 Lindt-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Lindt-Anteile wären am 02.02.2024 22 929,94 CHF wert, da der Schlussstand 111 600,00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 129,30 Prozent.

Lindt war somit zuletzt am Markt 26,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at