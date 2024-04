SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Lindt-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lindt-Aktie 109 600,00 CHF wert. Bei einem Lindt-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,091 Lindt-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 525,55 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 05.04.2024 auf 104 400,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4,74 Prozent.

Lindt war somit zuletzt am Markt 24,06 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at