SPI-Wert Medmix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Medmix von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Medmix-Aktie an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Medmix-Aktie letztlich bei 21,15 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Medmix-Aktie investiert hat, hat nun 472,813 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 139,48 CHF, da sich der Wert eines Medmix-Anteils am 30.04.2024 auf 15,10 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,61 Prozent.

Medmix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 622,46 Mio. CHF. Das Börsendebüt der Medmix-Papiere fand am 30.09.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Medmix-Papiers lag beim Börsengang bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at