Medmix Aktie

WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

Profitable Medmix-Anlage? 19.11.2025 10:05:09

SPI-Titel Medmix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medmix von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Medmix-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Medmix-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,74 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medmix-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 53,362 Medmix-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Medmix-Aktie auf 8,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 448,24 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,18 Prozent verringert.

Am Markt war Medmix jüngst 348,23 Mio. CHF wert. Am 30.09.2021 fand der erste Handelstag der Medmix-Aktie an der Börse SWX statt. Das Medmix-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

