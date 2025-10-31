Meier Tobler Aktie

WKN DE: A1T798 / ISIN: CH0208062627

Performance im Blick 31.10.2025 10:04:19

SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meier Tobler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Meier Tobler-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Meier Tobler-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Meier Tobler-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,14 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Meier Tobler-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 094,092 Meier Tobler-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 43 763,68 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Papiers am 30.10.2025 auf 40,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 337,64 Prozent.

Meier Tobler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 415,69 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

