Rentables METALL ZUG-Investment? 28.10.2025 10:03:43

SPI-Wert METALL ZUG-Aktie: So viel hätte eine Investition in METALL ZUG von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen METALL ZUG-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem METALL ZUG-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 135,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,881 METALL ZUG-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 778,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 685,46 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,45 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für METALL ZUG eine Börsenbewertung in Höhe von 349,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

