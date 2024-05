SPI-Wert Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mikron-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Mikron-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Mikron-Anteile betrug an diesem Tag 6,12 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,340 Mikron-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 284,31 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Anteils am 23.05.2024 auf 17,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +184,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Mikron eine Marktkapitalisierung von 285,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at