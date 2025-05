SPI-Wert Phoenix Mecano-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Phoenix Mecano-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert Phoenix Mecano am 22.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 19,00 CHF für das Jahr 2024. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 5,56 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Phoenix Mecano beträgt 27,60 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 74,68 Prozent gestiegen.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging das Phoenix Mecano-Papier via SIX SX bei einem Wert von 470,00 CHF aus dem Geschäft. Heute wird das Phoenix Mecano-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Phoenix Mecano-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Phoenix Mecano verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 4,47 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,15 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Kurs von Phoenix Mecano via SIX SX 29,83 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 35,10 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Phoenix Mecano

Für 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 18,45 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,67 Prozent fallen.

Basisinformationen der Phoenix Mecano-Aktie

Die Dividenden-Aktie Phoenix Mecano gehört dem SPI an und ist an der Börse aktuell 438,181 Mio. CHF wert. Das Phoenix Mecano-KGV beträgt aktuell 12,20. 2024 setzte Phoenix Mecano 734,250 Mio. CHF um und erzielte ein EPS von 34,82 CHF.

Redaktion finanzen.at