SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren PLAZZA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das PLAZZA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 254,00 CHF. Bei einem PLAZZA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,937 PLAZZA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2024 auf 316,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 244,09 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,41 Prozent erhöht.

PLAZZA war somit zuletzt am Markt 652,53 Mio. CHF wert. Die Erstnotiz der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Das PLAZZA-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at