SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 05.03.2023 wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 312,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das PLAZZA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,051 PLAZZA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.03.2024 auf 304,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 743,59 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,56 Prozent eingebüßt.

Am Markt war PLAZZA jüngst 629,48 Mio. CHF wert. PLAZZA-Papiere wurden am 26.06.2015 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Das PLAZZA-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

