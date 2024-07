SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PLAZZA von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen PLAZZA-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 325,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die PLAZZA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,077 PLAZZA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.07.2024 gerechnet (301,00 CHF), wäre das Investment nun 926,15 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,38 Prozent.

PLAZZA wurde am Markt mit 624,30 Mio. CHF bewertet. Der PLAZZA-Börsengang fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die PLAZZA-Aktie bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at