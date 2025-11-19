SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Private Equity-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Private Equity-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 74,80 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Private Equity-Aktie investierten, hätten nun 133,690 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (61,50 CHF), wäre das Investment nun 8 221,93 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 17,78 Prozent gleich.

Insgesamt war Private Equity zuletzt 149,41 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at