Schindler Aktie

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

Frühe Investition 15.08.2025 10:03:53

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Schindler-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schindler-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 155,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 0,644 Schindler-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2025 auf 294,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189,63 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,63 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 31,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Schindler AG NA 313,00 0,81% Schindler AG NA

Börse aktuell - Live Ticker

Spannung vor Trump/Putin-Gipfel: ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen vor dem Wochenende zu. Die asiatischen Börsen finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

