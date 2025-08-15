SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Schindler-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schindler-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 155,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schindler-Aktie investiert, befänden sich nun 0,644 Schindler-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2025 auf 294,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189,63 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,63 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 31,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at