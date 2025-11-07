Schindler Aktie

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

Lohnender Schindler-Einstieg? 07.11.2025 10:04:27

SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schindler gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schindler-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Schindler-Papier 163,90 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Schindler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,610 Schindler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 164,12 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 06.11.2025 auf 269,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 64,12 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 29,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Schindler AG NA

