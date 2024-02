SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SGS SA von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem SGS SA-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 87,12 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 11,478 SGS SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2024 gerechnet (82,36 CHF), wäre das Investment nun 945,36 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,46 Prozent abgenommen.

Insgesamt war SGS SA zuletzt 15,18 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at