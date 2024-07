SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SGS SA von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren SGS SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die SGS SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SGS SA-Aktie letztlich bei 84,56 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,183 SGS SA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 80,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 94,61 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 5,39 Prozent.

SGS SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,15 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at