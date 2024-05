SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So hoch ist die Dividende von Stadler Rail

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Stadler Rail am 22.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 0,90 CHF. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Die gesamte Dividendenausschüttung von Stadler Rail beläuft sich auf 89,95 Mio. CHF. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung.

Stadler Rail-Qualitätsdividendenrendite

Die Stadler Rail-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via SIX bei 28,20 CHF. Heute wird der Stadler Rail-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Stadler Rail-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist der Stadler Rail-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2,97 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 2,74 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

In einem Zeitraum von 3 Jahren blieb der Stadler Rail-Kurs im SIX-Handel konstant. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Stadler Rail-Kurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

Stadler Rail- Dividendenschätzung

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,92 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,20 Prozent zulegen.

Hauptdaten von Stadler Rail

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Stadler Rail beläuft sich aktuell auf 2,838 Mrd. CHF. Stadler Rail besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,35. 2023 setzte Stadler Rail 3,608 Mrd. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 1,24 CHF.

Redaktion finanzen.at