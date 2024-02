SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stadler Rail-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Stadler Rail-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Stadler Rail-Anteile letztlich bei 36,18 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,764 Stadler Rail-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2024 auf 27,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,56 CHF wert. Mit einer Performance von -23,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail bezifferte sich zuletzt auf 2,77 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Stadler Rail-Anteils lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at