Lukratives Swatch (I)-Investment? 08.10.2025 10:04:30

SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien verlieren können.

Am 08.10.2024 wurde die Swatch (I)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 180,80 CHF. Bei einem Swatch (I)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,310 Swatch (I)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2025 gerechnet (154,85 CHF), wäre die Investition nun 8 564,71 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 14,35 Prozent gleich.

Swatch (I) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com

24.09.24 Swatch Sell UBS AG
